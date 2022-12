Gazzetta, Agresti: “Scudetti al Napoli? Non credo, la Juve può essere anche assolta”

Stefano Agresti de La Gazzetta dello Sport non crede che il Napoli riceva scudetti e rivela che la Juve può essere anche assolta

Chissà quali saranno le sanzioni che riguarderanno la Juventus per il terremoto che l’ha investita. Ha detto la sua a Radio Marte Stefano Agresti, editorialista de La Gazzetta dello Sport, ai microfoni di Forza Napoli Sempre: “Il Napoli dovrebbe vedersi assegnati quattro Scudetti, la Roma tre e Milan e Inter uno, se venissero annullati i nove vinti dalla Juventus? La vicenda attuale avrà un riverbero a livello sportivo, come avrebbe dovuto averlo la vicenda plusvalenze che, però, la giustizia sembra aver archiviato. Vanno chiariti molti aspetti. La Juve potrebbe anche essere assolta”.

Stefano Agresti rivela che la Juve può essere anche assolta

Agresti ha poi proseguito: “La Juve rischia molto sul piano sportivo perché, se venissero riconosciute alterazioni dei bilanci, si avrebbero conseguenze a livello nazionale ed internazionale. La Juventus, insomma, può avere una multa o punti di penalizzazione, ma anche essere esclusa dalle coppe europee della UEFA”.

“Possibili punizioni retroattive? No, francamente non penso a questo: le pene previste dal codice di giustizia sportiva vanno da una multa all’esclusione del campionato. La Juve potrebbe essere assolta, come dicevo, oppure multata o penalizzata. La penalizzazione deve essere applicata al campionato in corso, se non finito, o quello appena concluso o a quello successivo. Ci può essere anche una retrocessione, ma senza retroattività”.