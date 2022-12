Montefusco: “Raspadori non sarà mai titolare, il Napoli con l’Antalyaspor era una banda…”

Enzo Montefusco ex giocatore del Napoli è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare degli azzurri impegnati in Turchia.

Montefusco commenta la prima amichevole del Napoli e dice: “L’Antalyaspor è una squadra mediocre, gioca in Serie A, ma in Turchia e occupa l’undicesima posizione. Si è capito anche il perché. Il Napoli nel secondo tempo sembrava una banda. Ha provato a giocare con tre difensori che di solito non giocano ed ha avuto grandissime difficoltà, il risultato ha lasciato a desiderare. Spalletti si è detto soddisfatto a metà? è ovvio che dica cosa del genere lo fa per tirare su di morale la squadra. Il Napoli nel corso di queste settimane ritroverà il suo ritmo e con i titolari cambierà volto“.

Montefusco ha poi aggiunto: “La prestazione di Raspadori (autore di una doppietta ndr)? Io credo che in questo Napoli non ci sa posto per Raspadori ditolare. Praticamente non giocherà mai, sarà sempre un subentrante. Spalletti ne parla bene, ma ripeto lui lo dice perché è ciò che deve dire. Raspadori, come caratteristiche, è una seconda punta: rende molto di più quando ha un compagno davanti a sé al quale appoggiarsi per concludere. Ha bellissime qualità, non si discute, ma può giocare altrove solo durante la partita”.

Secondo Montefusco Raspadori nel Napoli dovrebbe giocare al posto “di Zielinski, dietro la prima punta. Non è una mezz’ala e se gli cambi ruolo farà sempre fatica, come la farà anche il Napoli, perché andrà a difendere con un uomo in meno. E’ il famoso discorso dell’equilibrio. Abbiamo provato tante volte a cambiare i ruoli, e il Napoli è sempre andato in difficoltà“.