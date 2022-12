Giuntoli incontra gli agenti di Kvaratskhelia: c’è una promessa del Napoli

Ingaggio Kvaratskhelia al Napoli: Cristiano Giuntoli incontra gli agenti per definire la permanenza del giocatore in azzurro.

Il Napoli ha intenzione di tenersi stretto Kvicha Kvaratskhelia, talento georgiano che in pochi mesi si è preso la scena europea. Prestazioni superlative in Serie A ed in Europa, gol e assist hanno fatto accendere i riflettori su questo giocatore. Le big europee gli fanno già la corte ed il Napoli in poco tempo potrebbe fare una mega plusvalenza, dato che è stato acquistato per soli 10 milioni di euro. Ma le idee del club azzurro sono diverse.

Ingaggio Kvaratskhelia: Napoli pronto all’aumento

“Giuntoli in una cena prima della sosta per il Mondiale ha colloquiato anche con gli agenti di Kvaratskhelia per intervenire sulle potenziali sirene che fornirà il mercato per il talento georgiano“. scrive Repubblica oggi, poi aggiunge: “Kvara percepisce 1,2 milione di euro circa, il Napoli è pronto ad alzare il suo ingaggio per allontanare possibili pretendenti. Mosse necessarie per gestire il plusvalore Napoli“. In questo modo il club di Aurelio De Laurentiis vuole allontanare ogni voce di mercato sul calciatore georgiano che sta facendo sognare il popolo azzurro. Kvaratskhelia è tornato anche ad allenarsi senza dolore in Turchia ed ora i tifosi non vedono l’ora di vederlo di nuovo protagonista in partite ufficiali.

L’ingaggio di Kvaratkshelia col Napoli potrà essere discusso di nuovo a fine stagione. Il club si sta organizzando per allungare il contratto dell’attaccante georgiano che sta trovando la sua dimensione ideale in azzurro. Kvaratskhelia si sta ambientando sempre di più con la città ed il tessuto sociale, un passaggio importante per tenerlo a Napoli il più a lungo possibile. La società non ha la minima intenzione di cederlo, ed anche questo è fondamentale per la sua permanenza, perché significa che dovrebbero arrivare offerte clamorose per convincere De Laurentiis.