Repubblica – De Laurentiis due regali per il Napoli a dicembre

Aurelio De Laurentiis ha programmato due regali per il suo Napoli a dicembre, due amichevoli al Maradona: arriva il Villareal e c’è anche il Lille.

C’è voglia di Napoli tra i tifosi azzurri ed i giocatori impegnati nella tournée in Turchia hanno voglia e necessità di riabbracciare il pubblico azzurro, di sentire quel calore che solo loro sanno trasmettere. Non è un caso che la prevendita per Napoli-Villareal stia già andando a gonfie vele.

“Due amichevoli per ritrovarsi dopo più di un mese. Gli appuntamenti in calendario saranno due. Il club azzurro, infatti, ha deciso di fare un altro regalo ai tifosi: anche l’ultima amichevole prima di Natale si disputerà in casa. Ecco le date da ricordare: sabato 17 alle 20.30 è confermato il test contro il Villarreal di Albiol e Reina”.

Napoli: le amichevoli di dicembre

Poi su Repubblica si continua a leggere: “La novità è la seconda sfida. Manca solo l’ufficializzazione ma si sta concretizzando anche Napoli-Lille che è una sfida particolare per Victor Osimhen. Il numero 9 affronterebbe la sua ex squadra da protagonista. La gara dovrebbe giocarsi mercoledì 21 dicembre sempre in orario serale (calcio d’inizio probabilmente alle 20) proprio per consentire ai tifosi di essere protagonisti sugli spalti. I biglietti con il Villarreal sono ancora in vendita e la risposta del pubblico è stata positiva, per quelli con il Lille bisognerà attendere la comunicazione da parte del Napoli che definirà gli ultimi dettagli la prossima settimana, quando rientrerà dalla Turchia“.

Le amichevoli del Napoli a dicembre saranno in totale 4. La prossima si giocherà sempre in Turchia contro il Crystal Palace, in programma domenica 11 dicembre 2022. Spalletti sta preparando la squadra per la ripresa delle competizioni ufficiali. Il tecnico ha provato di nuovo il 4-2-3-1 durante la sfida contro l’Antalyaspor, ma ha lanciato anche la difesa a tre con Di Lorenzo centrale vista l’assenza di Rrahmani, Kim e Juan Jesus. Un esperimento che il tecnico potrebbe riproporre anche da gennaio in poi.