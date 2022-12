CorSport – Napoli-Salernitana: in Turchia l’incontro per Demme

Napoli e Salernitana stanno trattando la cessione di Diego Demme, incontro tra direttori sportivi De Sanctis e Giuntoli.

Corriere dello Sport nell’edizione odierna scrive: “Napoli-Salernitana: è il derby di mercato in Turchia nel nome di Demme. Già: considerando il ruolo che Lobotka è stato capace di ritagliarsi, il collega è diventato uno dei profili più gettonati di questa fase di avvicinamento alla parentesi invernale degli affari del calcio: piace al Monza ma piace soprattutto ai granata, in questi giorni al lavoro a Belek proprio come la squadra di Spalletti“.

Poi aggiunge: “Ieri sera, tra l’altro, in ritiro s’è visto il ds De Sanctis, ex portiere azzurro che dall’estate è anche la mente tecnica del club di Iervolino: un saluto al signor Luciano, suo allenatore ai tempi della Roma, e poi una chiacchierata con Giuntoli. Un’altra, certo: perché di Diego il tedesco i due hanno parlato tante volte. Su queste basi e questa formula: prestito con diritto di riscatto, e d’accordo, ma il problema è la portata dello stipendio di Demme. In un solo concetto: il Napoli dovrebbe partecipare“. Il Napoli ha già individuato in Ilic il sostituto perfetto per Demme. Il giocatore del Verona interessa da tempo alla società partenopea guidata da Aurelio De Laurentiis.