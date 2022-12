CorrSport – Kvaratskhelia non al top: perché bisogna restare sereni

Kvicha Kvaratskhelia non è ancora nel pieno delle forma, il georgiano non ha brillato come suo solito durante la tournée in Turchia.

Il Napoli ha ritrovato sicurezze e voglia di giocare e di vincere durante le due amichevoli disputate in Turchia. Gli azzurri hanno visto la crescita esponenziale di Tanguy Ndombele e sono rimasti ancora più abbagliati da Giacomo Raspadori. Ma in generale è la voglia del Napoli di restare sempre sul pezzo a dare un’ottima impressione ed a far stare tranquillo Luciano Spalletti.

Napoli rientro dalla Turchia: Kvaratskhelia non ancora al top

Se proprio si vuole trovare una nota negativa si deve guardare alle due prestazioni di Kvaratskhelia. Ma ci sono ampie giustificazioni riassunte bene da Corriere dello Sport: “Semmai, ma questa è preparazione (parte due),ancora deve ripresentarsi il primo Kvara, quello che sfonda, spacca, crea la superiorità, ha fantasia e tutto quello che il georgiano ha dimostrato di possedere. Ma la lombalgia è sparito e qualcosa ha mostrato ed altro ha tenuto per sé, intuendo che verranno nottate diverse nelle quali emergere a modo suo“.

Durante Napoli-Crystal Palace sotto quella pioggia battente non sarebbe stato facile per nessuno giocare palla a terra e dribblare. Quindi è necessario guardare anche al contesto dei fatti per giudicare Kvaratskhelia. Il georgiano sta ritrovando la forma migliore dopo l’infortunio che gli ha fatto saltare le ultime tre giornate di Serie A. Forzare in questo momento non servirebbe a nulla, questo è il momento di mettere benzina nelle gambe, per puntare ad una seconda porta di stagione ad altissimi livelli, così come Kvaratskhelia ha abituato i tifosi del Napoli.