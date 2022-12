“Spalletti si è allontanato dal clima amico e si posizionato nel suo laboratorio”

Luciano Spalletti ha condotto esperimenti tattici durante il ritiro in Turchia, il tecnico ha provato diversi moduli ed anche i giovani della Primavera.

Il Napoli rientra dalla tournée in Turchia ed avrà due giorni di riposo. Due vittorie contro Antalyaspor e Crystal Palace. Ma quello che conta veramente è ritrovare la giusta condizione fisica dopo lo stop delle competizioni ufficiali a causa dei Mondiali. Spalletti ha trovato un Ndombele in netta crescita, ma non si è fermato. Il tecnico ha rilanciato il 4-2-3-1 con Raspadori trequartista, ma l’ex Sassuolo è stato impiegato con il Cyrstal Palace anche in 4-4-2, risultato: due doppiette. Bene anche Osimhen, sempre affamato di gol.

Kvaratskhelia non è ancora al top, ma il georgiano è reduce da un infortunio ed il ritiro in Turchia non cera certo il momento per dimostrare tutte le sue qualità.

Napoli in Turchia: le risposte a Spalletti

“Spalletti si è preso ciò che cercava, la possibilità di allenarsi in una specie di oasi e con il clima amico, poi s’è concesso qualche tentazione, sistemandosi nel proprio laboratorio, dando occhiata ai «fanciulli» della Primavera (dentro Barba, il capitano-baby, ma anche Spavone e Marchisano), poi ha verificato la consistenza contro il Crystal Palace di Vieira, che quando può fa male, ed ha potuto apprezzare una discreta solidità in una linea con Juan Jesus e Ostigard ma ancora senza Rrahmani e chiaramente senza Kim: pericoli rari, uno oltre al gol, con protezione del centrocampo e sacrificio degli esterni soddisfacenti. Nel viaggio verso San Siro, al Napoli può bastare” scrive Corriere dello Sport.