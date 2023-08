Criscitiello: “Juventus favorita per lo scudetto. Vantaggio enorme sul Napoli”

Il direttore di Sportitalia Criscitiello indica la Juventus come la favorita numero uno per la vittoria dello scudetto dopo la prima giornata.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La Juventus è la grande favorita per la conquista dello scudetto. Ne è convinto il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, che nel suo editoriale indica i bianconeri come i candidati principali al titolo.

Secondo Criscitiello, la Juve ha dalla sua parte la rabbia di chi vuole riscattarsi dopo un anno difficile e l’assenza di coppe che consente di concentrarsi solo sul campionato. Con altri 3 innesti di valore, la squadra di Allegri può puntare al tricolore.

“La Juve può vincere lo scudetto? Certo. Non ci sono campionati dove, almeno sulla carta, la Juve non parta con l’intenzione di arrivare prima. Quest’anno ha due vantaggi enormi: l’assenza delle coppe e il senso di rivalsa di Allegri e della società”.

“Quando la Juve è ferita diventa pericolosa. Dovevi ammazzarla, forse, ma se non ci sei riuscito e si rialza devi scappare. Ai tifosi e alla società hanno fatto vivere un anno di inferno. Questo campionato è la vera liberazione”.

Sui social, il giornalista si è poi sbilanciato sulle chance delle rivali. Il Napoli è definito solido ma probabilmente non basterà per insidiare i bianconeri. Bene l’Inter, anche se è incompleta. Solito copione per la Roma, Lazio senza difesa. Insomma, la Juventus sembra avere qualcosa in più.

“La Juve, come scritto una setti-mana fa, è la favorita per lo scudetto. Napoli solido. Inter concreta ma incompleta”.

Criscitiello non ha dubbi: la squadra di Allegri è quella da battere in questa Serie A. Starà al Napoli e alle altre rivali trovare la chiave per fermare la rincorsa bianconera verso il possibile riscatto tricolore. Ma la sensazione è che sarà un duello serrato fino all’ultima giornata.