Criscitiello: “Chi sostiene che la Juve non sia da scudetto commette un grave errore”

Michele Criscitiello nel suo editoriale ritiene che sia un errore escludere la Juventus dalla lotta per lo scudetto in Serie A.

SERIE A. Nel suo consueto editoriale settimanale, il giornalista Michele Criscitiello ha fatto il punto sulla Serie A 2022/2023, soffermandosi in particolare sulle prospettive di Milan, Inter e Juventus.

Secondo Criscitiello, la rosa migliore sulla carta è quella del Milan, costruita con intelligenza dalla dirigenza rossonera. L’Inter parte con ambizioni dopo il ritorno di Lukaku, ma ha ancora lacune in rosa.

Infine, per quanto riguarda la Juventus, Criscitiello ritiene che sia un errore escluderla dalla corsa scudetto: “Chi sostiene che la Juve non sia da scudetto commette un grave errore” sono state le sue parole.

Con Giuntoli ds e Allegri in panchina, i bianconeri potranno lottare fino alla fine secondo il giornalista, nonostante le difficoltà emerse sul mercato. La rosa juventina va ancora sistemata, ma ha le carte in regola per giocarsi il titolo.

L’editoriale di Criscitiello sta facendo discutere, soprattutto per aver escluso il Napoli campione d’Italia dalle sue valutazioni sulla corsa scudetto. I tifosi azzurri si attendono una stagione da protagonisti.