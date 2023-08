Ziliani sbotta: “Serie A, Inter favorita con Zhang che sta affondando, inspiegabile sottovalutazione del Napoli”

Paolo Ziliani sottolinea il paradosso dell’Inter favorita nonostante i problemi di Zhang e la clamorosa sottovalutazione del Napoli campione d’Italia.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il giornalista Paolo Ziliani ha evidenziato un paradosso del prossimo campionato di Serie A: l’Inter è indicata come la grande favorita per lo Scudetto nonostante i notevoli problemi finanziari della proprietà di Suning e Zhang, mentre il Napoli campione d’Italia in carica sembra essere inspiegabilmente sottovalutato.

“Il fatto eclatante è che il club favorito per i bookmakers è l’Inter, nonostante il 26 maggio 2023 passerà al fondo Oaktree che detiene il prestito da 350 milioni non rimborsabile da Zhang“, scrive Ziliani. L’insolvenza della famiglia cinese porterà al cambio di proprietà, come già accaduto al Milan con Elliott, ma ciò nonostante i nerazzurri partono in pole position nelle previsioni per il prossimo campionato.

“Inspiegabile invece la sottovalutazione del Napoli campione in carica“, aggiunge Ziliani, facendo notare come la squadra di Garcia non goda dei favori del pronostico nonostante lo Scudetto vinto nella passata stagione.

Un paradosso che per Ziliani è figlio della delicata situazione societaria dell’Inter, con Oaktree che controllerà da vicino quest’anno per poi prendere in mano il club dal 2023/24, e di una valutazione del Napoli che pare ingiustificata per una squadra reduce dal tricolore. Vedremo nel corso della Serie A se le previsioni dei bookmakers saranno rispettate o se vi saranno sorprese.