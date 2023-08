Napoli, assalto social dei tifosi a Lindstrom

Dopo l’esordio in Bundesliga, i tifosi del Napoli hanno invaso i social di Lindstrom per chiedergli di trasferirsi in azzurro.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Esordio con vittoria ieri in Bundesliga per Jesper Lindstrom, esterno offensivo dell’Eintracht Francoforte seguito con interesse dal Napoli. Il danese ha giocato quasi 90 minuti nel successo che ha inaugurato la stagione del club tedesco.

In mattinata Lindstrom ha pubblicato sui social una foto per celebrare i 3 punti, ma è stato subito preso d’assalto dai tifosi del Napoli. Nei commenti, gli supporters azzurri gli hanno chiesto a gran voce di trasferirsi all’ombra del Vesuvio.

Messaggi come “Vieni a Napoli” e “I prossimi 3 punti li fai contro il Sassuolo” hanno invaso il post del giocatore. I fan del Napoli sognano dunque l’acquisto del talento danese per completare la campagna acquisti estiva.

Lindstrom è reduce da un’ottima stagione con l’Eintracht, vincitore dell’Europa League. Il club tedesco fa una valutazione importante del cartellino, ma il Napoli sta lavorando per accontentare i propri tifosi, scatenati sui social nel chiedere l’arrivo del giocatore.