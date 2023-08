Chiariello: “Napoli vicino all’impresa epica, ma nessuno ne parla”

Il giornalista Chiariello elogia l’inizio del Napoli, capace di vincere nonostante gli episodi sfavorevoli: sta compiendo un’impresa storica.

NOTIZIE CALCIO. Il giornalista Umberto Chiariello, ai microfoni di Canale 21, elogia l’inizio di campionato del Napoli, vittorioso nonostante alcune decisioni arbitrali discutibili.

Secondo Chiariello, il rigore subito a Frosinone era quantomeno dubbio, ma ciò non ha impedito agli azzurri di mostrare forza e fame di vittoria. Le grandi d’Europa sono partite tutte con qualche difficoltà, il Napoli invece ha spazzato via ogni dubbio.

Per il giornalista, la squadra di Garcia sta compiendo un’impresa epocale lottando per difendere lo scudetto e vincere ancora. Un’eventuale bis tricolore sarebbe storico. Eppure, sottolinea Chiariello, nessuno ne parla o se ne rende conto fino in fondo.

“Per me c’era un fallo di Osimhen prima dell’intervento di Cajuste, partito malissimo, e anche del suo intervento ne possiamo discutere. A parte questo, gli azzurri hanno dimostrato con i tre gol quella fame, quella voglia e forza che solo una grande squadra ha. Il Napoli c’è e lo hanno capito anche quelli che avevano dubbi. Il Napoli gioca contro la storia per fare la storia e se riuscisse a vincere di nuovo il titolo, sarebbe un’impresa epocale”.

Insomma, questo Napoli secondo il giornalista merita più attenzione mediatica per ciò che sta facendo contro ogni pronostico. La vittoria di Frosinone conferma che gli azzurri hanno fame e voglia di stupire ancora.