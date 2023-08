Ceccarini: “Veiga in arrivo, si lavora su Lindstrom. Occasione per il Napoli”

Ceccarini annuncia l’imminente acquisto di Veiga e rivela che il Napoli è vicino anche a Lindstrom dell’Eintracht.

CALCIOMERCATO NAPOLI. L’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini fa il punto sulle strategie del Napoli ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Su Gabri Veiga dichiara: “Arriverà sicuramente, lui vuole gli azzurri e il Napoli vuole lui. Mancano gli ultimi dettagli“.

Ceccarini rivela poi che il club è forte su Jesper Lindstrom dell’Eintracht Francoforte: “È un nome da tenere d’occhio, il Napoli ci sta lavorando molto. Può essere un’occasione di mercato“.

Infine su Lozano: “I messicani non si sono mai fatti avanti seriamente. Se non arrivano offerte convincenti, si aspetterà gennaio per la cessione“.

In sostanza, secondo Ceccarini Veiga è vicinissimo mentre Lindstrom è un obiettivo concreto. Lozano può partire alle giuste condizioni, altrimenti si rimanda a gennaio. Il Napoli è molto attivo in questo finale di calciomercato.