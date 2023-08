Di Marzio: “Napoli al lavoro per Veiga. Aggiornamenti su Zielinski, Lozano e Pafundi”

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, offre gli ultimi aggiornamenti sulle trattative del Napoli, inclusi i dettagli su Gabri Veiga.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli è al centro di numerose trattative di mercato. Gianluca Di Marzio, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulle mosse del club partenopeo attraverso lo speciale calciomercato di Sky Sport.

Veiga: La trattativa con il Celta Vigo per Gabri Veiga è in corso, e il Napoli sta lavorando sodo per chiudere l’accordo quanto prima. Il centrocampista spagnolo è un obiettivo chiave per il club, e le parti stanno cercando di risolvere gli ultimi dettagli.

Zielinski: Piotr Zielinski è vicino al rinnovo contrattuale con il Napoli. Secondo Di Marzio, restano solo alcuni dettagli da limare, e l’accordo sembra essere a portata di mano.

Lozano: Hirving Lozano, il talentuoso attaccante messicano, potrebbe restare in azzurro almeno fino a gennaio. Con il contratto in scadenza a giugno 2024, Lozano potrebbe essere sul mercato nella prossima finestra estiva, ma per ora sembra destinato a rimanere con il Napoli.

Pafundi: Di Marzio ha anche commentato la situazione di Simone Pafundi dell’Udinese, un giovane talento seguito anche dal Napoli. Pafundi, classe 2006, continua ad allenarsi separatamente a causa di una pubalgia. Nel frattempo, sono sorte delle problematiche per il rinnovo del suo contratto con l’Udinese, creando tensioni all’interno del club.

