Alvino: “Veiga-Napoli più no che sì: De Laurentiis non cambia filosofia”

Secondo Carlo Alvino l’arrivo di Gabri Veiga al Napoli è in bilico. La filosofia del club è che un giocatore esce e uno entra.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il mercato estivo del Napoli è dominato dalla trattativa per Gabri Veiga, il talentuoso centrocampista spagnolo. Inizialmente sembrava che l’accordo fosse stato raggiunto, ma poi sono sorti problemi che hanno rallentato le negoziazioni.

Carlo Alvino, giornalista vicino ai fatti di casa Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss durante la trasmissione ‘Radio Goal’ per condividere le sue opinioni sulla situazione: “Gabri Veiga al Napoli? In questo momento dico più no che sì. Questo è quello che percepisco e che mi arriva, ad oggi 23 agosto alle ore 13.”

Alvino ha continuato, sottolineando la filosofia del Napoli in termini di trasferimenti: “Io sono dell’opinione, sulla scorta di quanto visto nella storia del club azzurro con l’eccezione Raspadori, che un giocatore esce e uno entra.”

Ha anche evidenziato che la permanenza di Zielinski, che sembrava essere sulla via d’uscita, ha rallentato l’operazione Veiga: “Il giocatore che già aveva le valigie pronte era Zielinski, l’operazione non si è concretizzata e evidentemente questa sua permanenza ha rallentato l’operazione Gabri Veiga.”

Tuttavia, Alvino non ha escluso completamente la possibilità dell’acquisto, affermando: “Il Napoli tiene in piedi l’affare, il ragazzo è un talento straordinario, è giovane, il cartellino è alla portata così come l’ingaggio, però la filosofia del Napoli la conosco a menadito e non cambia: uno esce e uno entra. Se esce Demme sarei molto più possibilista sull’acquisto di Gabri Veiga.”