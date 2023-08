Il Mattino – Zielinski firmato il rinnovo col Napoli

Piotr Zielinski rinnova il contratto con il Napoli, il giocatore ha rifiutato di andare a giocare in Saudi Pro League.

Notizie Calcio Napoli – La storia di Piotr Zielinski al Napoli sarà sicuramente ricordata a lungo. Emblematica la sua immagine disteso sul prato dello Juventus Stadium al gol di Raspadori, quando oramai si era capito che lo scudetto era in tasca.

Ma diventa emblematica anche la scelta di Zielinski di non giocare in Saudi Pro League, rinunciando ad un ingaggio di 45 milioni di euro all’anno per tre anni. Ma il centrocampista ha fatto anche di più, accettando un rinnovo di contratto al ribasso con Napoli. Insomma un gesto d’altri tempi, anche perché Zielinski è ancora relativamente giovane: ha 29 anni e poteva ambire a guadagnare molto, ma molto di più. Invece ha preferito restare in azzurro.

Il Mattino fa sapere che Zielinski ha rinnovo il contratto con il Napoli, con gli agenti del calciatore che hanno controfirmato l’offerta di rinnovo proposta dalla SSCN, tre anni a tre milioni di euro. Praticamente tutto fatto, manca la formalità dell’annuncio da parte della SSCN.