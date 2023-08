Simeone bacchetta il Napoli: “Non ha mantenuto gli impegni sui posti per disabili”

Nino Simeone critica il Napoli: “Non ha rispettato quanto concordato con il Comune sui posti per disabili, dalla Lazio biglietti per tutti”.

CALCIO NAPOLI. Nino Simeone, presidente della Commissione infrastrutture del Consiglio comunale di Napoli, ha espresso la sua delusione nei confronti del Calcio Napoli per non aver rispettato gli accordi sulla vendita dei biglietti per i disabili.

In una nota, Simeone ha dichiarato: «Purtroppo, mio malgrado, devo constatare che il Calcio Napoli, diversamente da come concordato con il Comune di Napoli, non ha mantenuto gli impegni. Ho verificato di persona, sulla piattaforma utilizzata dalla Sscn per la vendita dei biglietti, che per la prossima partita in casa allo stadio Maradona contro il Sassuolo, sono stati messi a disposizione, per i diversamente abili, soltanto 40 ticket invece dei 148 +148 previsti. Questo dato è inspiegabile».

Simeone ha poi sottolineato l’importanza di rispettare gli accordi, specialmente considerando gli investimenti pubblici fatti per garantire un maggior accesso allo stadio ai tifosi con difficoltà motorie. Ha richiesto che tutti i ticket disponibili, compresi i posti nelle curve e nei Distinti, siano messi in vendita dalla prossima partita casalinga con la Lazio.

Ha anche accennato alla necessità di migliorare la qualità dei servizi dedicati a chi è seduto in carrozzina, ma ha ribadito che la priorità è che il Napoli rispetti gli impegni assunti con il Comune.

Concludendo con un riferimento al famoso regista Paolo Sorrentino, Simeone ha detto: «Sicuramente si è trattato di un disguido, ma il nostro buon Paolo Sorrentino, in una situazione del genere, esclamerebbe: male la prima!».

La questione sollevata da Simeone mette in luce l’importanza di garantire l’accessibilità e l’equità nella vendita dei biglietti per gli eventi sportivi.

La risposta del Calcio Napoli a queste critiche sarà attesa con interesse, poiché potrebbe avere ripercussioni sul modo in cui i club di calcio gestiscono le vendite dei biglietti e l’accessibilità per i disabili in futuro.