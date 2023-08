Meret si racconta: “Difenderemo il tricolore, Anguissa il più stiloso. Il coro che amo…” – VIDEO

Alex Meret in un’intervista ha parlato della sua esperienza a Napoli: dalla vittoria dello scudetto al compagno più fashion Anguissa, passando per il suo coro preferito.

CALCIO NAPOLI. In un’intervista esclusiva con QG Italia, il portiere del Napoli, Alex Meret, ha condiviso i suoi pensieri su una varietà di argomenti, dalla difesa del titolo di campione d’Italia alla sua passione per la cultura napoletana.

Meret ha iniziato l’intervista con alcune risposte rapide, rivelando che il suo primo paio di guanti era bianco e che preferisce vincere 1-0 controllando la partita senza subire gol. Ha anche condiviso il suo amore per il coro napoletano “Un giorno all’improvviso“ e ha dichiarato che la sua pietanza napoletana preferita è la pizza.

Riflettendo sulla sua prima partita con il Napoli, Meret ha descritto l’emozione di tornare da un infortunio con una vittoria: “La prima gara a Napoli è stata una grandissima emozione con una bella vittoria, tornavo da un infortunio ed è stato ancora più bello.”

Ha anche espresso il suo desiderio di aver voluto giocare contro la leggenda del calcio Diego Maradona e ha elogiato il suo compagno di squadra Anguissa per il suo stile unico: “Il mio compagno con maggior stile? Anguissa, si presenta ogni volta con look molto particolare.”

Infine, Meret ha parlato dell’orgoglio e della determinazione della squadra nel difendere il titolo di campione d’Italia: “Per noi ma soprattutto per i tifosi è stato bellissimo poter portare il tricolore sulla maglietta e faremo il massimo per difenderlo.”

L’intervista offre uno sguardo intimo alla mentalità e alle passioni di Meret, sia dentro che fuori dal campo. Con il Napoli pronto a difendere il titolo, i tifosi possono essere certi che il loro portiere è concentrato e determinato a continuare a portare successo al club.