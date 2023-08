Clamoroso: Lozano apre al rinnovo con il Napoli spalmando l’ingaggio

Dal Messico arriva l’indiscrezione di un possibile dietrofront di Lozano: sarebbe pronto a rinnovare spalmandosi l’ingaggio.

CALCIOMERCATO NAPOLI. A rivelarlo è l’ex intermediario del giocatore Alessandro Monfrecola, che a Radio Marte dichiara: “Lozano sta riflettendo sulla permanenza, mancando offerte europee importanti. È legato al Napoli e potrebbe accettare una riduzione dello stipendio”.

Secondo Monfrecola, il Chucky avrebbe capito che non gli converrebbe andare al braccio di ferro con De Laurentiis. La sua nuova agenzia gli aveva prospettato scenari importanti che però non si sono concretizzati.

L’ex intermediario ha anche sottolineato che la nuova agenzia di Lozano gli aveva promesso proposte faraoniche che non si sono concretizzate, illudendo il giocatore.

“De Laurentiis non parla mai a caso ed ha perfettamente ragione, quando dice che un procuratore, pur di accaparrarsi un giocatore, gli promette mari e monti ma, spesso e volentieri, alla fine non ci sono né i mari né i monti,” ha aggiunto Monfrecola.

La situazione di Lozano è stata al centro dell’attenzione durante questa finestra di mercato, con voci di possibili trasferimenti in campionati come quello saudita. Tuttavia, sembra che il calciatore non sia convinto da tali destinazioni e stia riflettendo sulla permanenza in Campania.