Padovan: “Veiga-Napoli si complica. De Laurentiis non è tipo da farsi prendere per il naso. Vi racconto tutto”

Padovan teme intoppi per Veiga causa eccessive richieste, ma è ottimista su Osimhen. Serve un altro centrocampista dopo Demme.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma su Radio CRC, Giancarlo Padovan, direttore di Calciomercato.com, ha condiviso le sue opinioni sulla possibile arrivo di Veiga a Napoli,e sulle sfide del mercato e le prospettive della squadra azzurra.

Padovan ha sottolineato la complessità delle trattative nel calcio moderno, con agenti, intermediari e familiari coinvolti. Ha citato l’esempio di Samardzic all’Inter, dove l’affare è saltato a causa dell’intervento del padre e dell’entourage.

Riguardo a Veiga, Padovan ha elogiato le sue qualità, ma ha anche avvertito che De Laurentiis non è il tipo da farsi prendere per il naso. Se le richieste diventano eccessive, l’affare potrebbe saltare, anche se Padovan spera che ciò non accada.

Ha anche discusso la situazione di altri giocatori come Lozano, Zielinski, Demme e Osimhen, sottolineando l’importanza di Osimhen per la squadra e le aspettative per la prossima stagione.

“Quest’anno non se ne va, poi se ci sarà una squadra che vorrà versare 150/200 milioni, al Napoli dispiacerà umanamente ma lo cederà,” ha detto Padovan riguardo a Osimhen.

Padovan ha anche parlato delle prospettive del Napoli per la stagione, sottolineando che è la squadra nettamente favorita per vincere lo scudetto e che dovrà guardarsi principalmente dall’Inter.

“Anche in partite non particolarmente importanti all’inizio se va male vince 3-1. Il Napoli è la squadra nettamente favorita per vincere lo scudetto e dovrà guardarsi dall’Inter principalmente secondo me. Ci sono più pretendenti rispetto allo scorso anno,” ha concluso Padovan.