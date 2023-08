Napoli: preso Veiga, centrocampo spaziale, altro che Samardzic all’Inter

Il Napoli acquista Gabri Veiga, il giocatore andrà a rinforzare il centrocampo di Rudi Garcia che ha già elementi come Zielinski, Lobotka e Anguissa.

Notizie Calcio Napoli – Quello messo a segno dal Napoli è sicuramente un capolavoro, acquistare Gabri Veiga a meno di 40 milioni di euro (il costo della clausola rescissoria) fa capire quanto lavori bene la società partenopea.

Aurelio De Laurentiis porta in azzurro (manca ancora l’annuncio) un centrocampista di 21 anni è che potenzialmente un fenomeno, ma che nell’immediato ha già dimostrato grandissime doti tecniche.

Gabri Veiga al Napoli: il nuovo centrocampo

Con l’arrivo di Gabri Veiga al Napoli sta nascendo uno dei reparti di centrocampo più forti d’Italia e d’Europa. Potrebbe esserci l’uscita di Demme, ma resterebbe comunque una mediana da paura. Anche perché un calciatore come Piotr Zielinski ha deciso di restare in azzurro e rifiutare la Saudi Pro League.

Basta guardare la rosa 2023/24 del Napoli per capire che il centrocampo è veramente di un altro livello: Gabri Veiga deve firmare, ma la trattativa è chiusa. Il giocatore spagnolo si va ad inserire in un reparto che conta questi giocatori:

Lobotka

Anguissa

Zielinski

Elmas

Cajuste

Demme

Saco

Gaetano

Di questi alcuni verranno ceduti, magari prestito per Saco e Gaetano ed una possibile cessione definitiva per Demme, anche se in questo caso non è sicuro.

C’era chi fino a qualche tempo fa dibatteva su quale fosse il centrocampo più forte d’Italia, sottoscrivendo che quello dell’Inter con Samardzic, fosse senza alcun dubbio quello migliore. Tutti però sappiamo com’è andata a finire la trattativa tra Samardzic ed in nerazzurri, con l’Inter che è rimasta a mani vuote.