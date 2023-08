Caso Spalletti, tifosi con ADL: “Temiamo vendette FIGC, ma non ci pieghiamo”

Molti tifosi del Napoli sui social appoggiano ADL nella battaglia con la FIGC per la clausola su Spalletti, temendo vendette arbitrali.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. I tifosi del Napoli, freschi campioni d’Italia, stanno dimostrando il loro massiccio sostegno a De Laurentiis. Questa marea di supporto si concentra sulla “battaglia di principio” del presidente, che sottolinea il rispetto delle regole che dovrebbero obbligare la Federcalcio a pagare la penale per “liberare” Spalletti e farlo sedere sulla panchina della Nazionale.

La maggior parte dei tifosi azzurri tira fuori il concetto, che non si può aver rispetto dei padroni del calcio italiano che in tutti questi anni hanno ostacolato il cammino del Napoli verso lo scudetto grazie ad arbitri conniventi con il nemico numero uno, l’odiata Juventus, tra l’altro «graziata» dalla giustizia federale con una penalizzazione ritenuta lieve.

Ma oltre all’appoggio ad ADL, i tifosi si dicono consapevoli che la FIGC, ancora una volta, possa vendicarsi del Napoli con arbitraggi sfavorevoli il prossimo anno. I tifosi ricordano i torti subiti in Champions per le polemiche di De Laurentiis contro l’UEFA. Il complottismo è parte dell’autoreferenzialità. Ma non importa, Napoli è diversa e lotta con il suo presidente contro i poteri forti.

Questo contesto rende ancora più intricata la posizione di Spalletti. Con un tale sfondo polemico e con la passione che ha dimostrato per il Napoli, rappresentata simbolicamente dallo scudetto tatuato sul suo braccio, potrebbe ritrovarsi in una posizione difficile se dovesse guidare la Nazionale. La vicenda sta surriscaldando gli animi della piazza napoletana.