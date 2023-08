Del Genio attacca: “Liberare Spalletti gratis è una proposta folle”

Del Genio critica alcuni giornalisti che spingono il Napoli a liberare gratis Spalletti: implicita ammissione di un sistema marcio che andrebbe combattuto.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Non si placa la polemica sulla clausola che lega Luciano Spalletti al Napoli, con la FIGC che spinge per ingaggiarlo come ct della Nazionale. Sulla questione è intervenuto Paolo Del Genio.

Il giornalista ha duramente criticato alcuni colleghi che suggeriscono al Napoli di liberare gratuitamente Spalletti: “Folle implicita ammissione di un sistema marcio, che andrebbe combattuto” ha tuonato Del Genio.

Secondo Del Genio, accettare uno “scambio” rinuncia clausola-favori arbitrali, come ventilato da alcuni, sarebbe un’ammissione di un calcio malato. Il Napoli fa bene a chiedere il rispetto del contratto.

Del Genio se la prende con quei giornalisti che spingono il club azzurro ad assecondare interessi terzi, anziché combattere quel sistema. La dura presa di posizione contro una parte della stampa specializzata.