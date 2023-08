Garcia stregato da Napoli: “La passione qui va oltre, è una religione”

Rudi Garcia, tecnico del Napoli, parla della fervente passione calcistica dei partenopei, confrontandola con la sua esperienza in altri club: “Qui è una religione”.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI, “La passione a Napoli va oltre: è una religione“. Queste le parole di Rudi Garcia nell’intervista rilasciata a DAZN, dove il nuovo tecnico del Napoli ha esaltato l’incredibile ambiente che si respira all’ombra del Vesuvio.

Dopo aver allenato in piazze come Roma e Lilla, Garcia è rimasto stregato dal calore e dalla dedizione dei tifosi partenopei, paragonando l’amore per la squadra ad una vera e propria fede.

Nella lunga chiacchierata, l’allenatore francese ha toccato diversi temi, dal ricordo di Totti ai complimenti per Osimhen. Ma è sulla passione napoletana che si è soffermato di più.

“Per me il calcio è questo e dovrebbe essere sempre così” ha aggiunto Garcia, confermando di aver trovato nel pubblico napoletano qualcosa che va oltre, che tocca le corde dell’anima. Una passione davvero unica nel panorama calcistico.

Dopo sette anni e mezzo lontano dalla Serie A, Garcia è ben consapevole della pressione e delle aspettative. Ma con un’esperienza così vasta nel mondo del calcio, è preparato e pronto per la sfida.

Con una città dietro di lui e una squadra di talenti a disposizione, il futuro sembra luminoso per Garcia a Napoli. I tifosi aspettano con ansia di vedere come porterà avanti l’orgoglio e la passione del calcio napoletano.