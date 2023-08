Garcia a DAZN svela il suo Napoli: “Di Lorenzo grande Capitano, siamo pronti per la Champions!”

Rudi Garcia ha parlato degli obiettivi stagionali del Napoli, confermando Di Lorenzo come capitano per le sue grandi doti tecniche e umane.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Mentre l’inizio della stagione di Serie A si avvicina, l’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, si è aperto sulle sue aspettative e strategie per il campionato e le competizioni europee. Parlando in un’intervista con Dazn Heroes, Garcia ha condiviso i suoi pensieri su ciò che ci vuole per affrontare la sfida della Champions League e sul perché ha scelto Giovanni Di Lorenzo come capitano della sua squadra.

“Per la Champions serve una rosa forte,” ha affermato Garcia, “Quando giochi l’Europa League ti puoi concentrare al 100% sul campionato perché il girone normalmente lo superi e quando arrivano gli ottavi e i quarti di finali comincia a diventare serio. Dobbiamo essere bravi a giocare le due competizioni, per questo ti serve una rosa all’altezza“.

L’allenatore francese ha anche elogiato il suo team per il loro “spirito collettivo” e per essere “bravi sul gioco di prima”, sottolineando che stanno lavorando per potenziare ulteriormente queste caratteristiche.

Ma una delle dichiarazioni più risonanti è stata quella sulla scelta del capitano: “Di Lorenzo è un uomo di grande qualità perché pensa agli altri. Non ho avuto nessun dubbio sul fatto che il mio capitano sarebbe stato Giovanni di Lorenzo, perché poteva essere solo lui,” ha rivelato Garcia.

Queste parole sottolineano la fiducia e il rispetto che Garcia ha per Di Lorenzo e conferma la sua posizione centrale nella strategia e nella visione dell’allenatore per il Napoli in vista della nuova stagione.

L’intervista completa di Garcia è disponibile in streaming su DAZN.