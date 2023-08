Zielinski: Napoli e Castel Volturno e la felicità, scelta controcorrente

Piotr Zielinski resta al Napoli e non va a giocare in Saudi Pro League, il centrocampista polacco ha scelto di rimanere in Serie A.

Notizie Calcio Napoli – Ci sono scelte di vita importanti, una di queste l’ha fatta sicuramente Piotr Zielinski, centrocampista di 29 anni dal talento immenso che paradossalmente non si è ancora del tutto visto in azzurro, nonostante abbia fatto già tantissime grandi cose.

Zielinski disteso sul prato dello Stadium al gol di Raspadori, resterà per sempre una immagine iconica, che fa capire quanto il polacco ci tenga alla maglia azzurra e quanto abbia investito, anche mentalmente, per la vittoria dello scudetto.

Napoli: rinnovo Zielinski

” La rivoluzione silenziosa del centrocampo riparte da Piotr Zielinski, un uomo al quale non difetta il coraggio: i trentasei milioni dell’Arabia non l’hanno né ingolosito e né distratto, nella sua scelta di vita Varcaturo, il mare, Castel Volturno, Napoli, il «Maradona» hanno rappresentato sempre la centralità e non c’è stato pentimento per

essersi sottratto ad una ricchezza esagerata. La sua felicità è restare con quella maglia, stavolta addobbata dallo scudetto, e De Laurentiis – che deve rinunciare a trenta milioni di euro – gli ha proposto il rinnovo: la settimana del campionato è incentrata su altri argomenti, magari con il management se ne può chiacchierare vagamente al telefono, ma la base è stata preparata e sembra mettere tutti d’accordo.

Zielinski va in scadenza nel giugno del 2024, il Napoli ha bisogno di ritoccare il monte ingaggi e propone un triennale da tre milioni (circa) con piccolo riconoscimento alla firma: si può fare ed alla fi ne si farà e in mezzo al campo, così d’incanto, Garcia si ritroverà con Lobotka e Cajuste, Anguissa ed Elmas, Zielinski e, se riesce l’accoppiata, anche Veiga e Lindstrøm. Quando si dice parlare con i piedi…” scrive Corriere dello Sport.