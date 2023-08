Napoli: Gabri Veiga e Lindstrom, De Laurentiis scatenato

Il Napoli vuole acquistare Gabri Veiga del Celta Vigo ma anche Jesper Lindstrom, attaccante di proprietà dell’Eintracht Francoforte.

Notizie Calciomercato Napoli – Aurelio De Laurentiis dal suo yacht continua a lavorare sulle trattativa in entrata ed in uscita del Napoli. La più calda è sicuramente quella che porta a Gabri Veiga, centrocampista di proprietà del Celta Vigo. Corriere dello Sport in edicola oggi fa sapere che da due settimane si tratta ad oltranza.

Il club spagnolo non vuole scendere sotto i 35 milioni di euro per il prezzo del giocatore. Il Napoli si fa forte della netta volontà del centrocampista di vestire la maglia azzurra e giocare la Champions League.

Secondo Gazzetta dello Sport, oramai l’affare Gabri Veiga è vicinissimo alla chiusura.

Calciomercato Napoli: Lindstrom e Gabri Veiga

Ma il presidente De Laurentiis vuole un altro colpo in entrata e si chiama Jesper Lindstrom. Il giocatore di 23 anni è poliedrico può giocare a centrocampo, ma anche in attacco, uno alla Elmas, che puoi metterlo un po’ dovunque. Il Napoli lo aveva già seguito ai tempi di Giuntoli ed il suo nome nel database di Castel Volturno è rimasto con una nota più che positiva. “…il Napoli ha ricominciato a pensarci in questi giorni, quando ha capito che Lozano difficilmente rinnoverà: dunque, è partito il piano di avvicinamento d’un calciatore che ha prospettive infinite, un talento abbondante ed una varietà di colpi idoneo al «Progetto». Volendo, Lindstrøm potrebbe arrivare a gennaio, dopo essere rimasto quattro mesi in prestito all’Eintracht, e in attesa che Lozano veda germogliare le promesse ricevute recentemente” scrive Corriere dello Sport.

Le operazioni Jesper Lindstrom e Gabri Veiga per il Napoli sono slegate, ma questo dimostra quanto sia estremamente vigile la società sul mercato.