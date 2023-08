GAZZETTA – Gabri Veiga al Napoli: accordo imminente, le cifre per la chiusura

Il Napoli vuole acquistare il cartellino di Gabri Veiga dal Celta Vigo, le cifre dell’operazione si aggirano intorno ai quaranta milioni di euro.

Notizie Calciomercato Napoli – Oramai si fa sempre più vicino il momento della chiusura dell’affare che coinvolge Gabri Veiga. Il centrocampista di proprietà del Celta Vigo vuole andare al Napoli e lo ha fatto capire chiaramente alla sua società. Il calciatore continua ad allenarsi agli ordini di Benitez, ma ha già fatto capire chiaramente che vuole andare a giocare in Champions League e vuole farlo con la maglia azzurra.

Napoli, Gabri Veiga: le cifre dell’affare

Ieri il giocatore ha postato una storia su instagram in cui mostrava i suoi allenamenti con il Celta Vigo, ma questo non significa che l’operazione sia in fase di rallentamento. Anzi la notizia di Gabri Veiga vicinissimo alla Serie A è stata rilanciata anche da Sky.

Questa mattina Gazzetta indica le cifre per la chiusura dell’affare Gabri Veiga tra Napoli e Celta Vigo. “Su Gabri Veiga, Celta Vigo e Napoli discutono più sulle forme di pagamento con un ammontare che, attraverso i bonus, potrà arrivare a quaranta milioni. Insomma l’ingaggio del talentuoso spagnolo al Napoli appare sempre più imminente, Ma siccome l’affare non è completamente chiuso ancora bisogna aspettare, anche se il

più impaziente è proprio il centrocampista galiziano che ha detto sì a De Laurentiis ed è pronto a firmare un quinquennale che lo porterà a guadagnare anche 2 milioni di euro netti a stagione, progressivamente“.