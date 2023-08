Napoli: chiuso un altro colpo di calciomercato, l’annuncio di Sky

Il Napoli ha chiuso un altro colpo di calciomercato, il presidente Aurelio De Laurentiis ha acquistato Walid Cheddira dal Bari.

Calciomercato Napoli – La SSCN ha acquistato Walid Cheddira, lo fa sapere Gianluca Di Marzio di Sky Sport. L’attaccante è di proprietà del Bari, società di cui è presidente Luigi De Laurentiis. Il Napoli chiude la seconda operazione con l’altra società di famiglia, in questo calciomercato ha già acquistato Elia Caprile per girarlo in prestito all’Empoli.

Un’operazione simile sarà fatta anche con Cheddira. Aurelio De Laurentiis acquistato l’attaccante marocchino lo dirotterà in prestito al Frosinone. Oggi Cheddira firma con il Napoli poi si trasferisce in prestito alla squadra ciociara che sarà la prima squadra che affronterà il Napoli in questa stagione 2023/24.