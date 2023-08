Il Napoli torna in vetta per valore rosa, Frosinone ultimo: la classifica

Con gli arrivi di Natan e Cajuste il Napoli torna primo per valore della rosa in Serie A secondo Transfermarkt, Frosinone ultimo.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI: Classifica valore rose Serie A: Napoli primo, Frosinone ultimo.

Il Napoli torna in vetta alla classifica di Transfermarkt per il valore complessivo della rosa in Serie A. Gli arrivi di Natan e Cajuste hanno permesso agli azzurri di risalire a 577 milioni di euro, superando il Milan fermo a 575.

Nonostante la cessione del top player Kim, il Napoli si riprende il primato che deteneva anche a luglio. Calo importante invece per l’Inter, scesa del 15% per le tante partenze eccellenti solo parzialmente compensate dagli acquisti.

In coda alla classifica, con un valore di soli 25 milioni, il Frosinone prossimo avversario del Napoli in campionato. La neopromossa sta completando la rosa last minute.

I tifosi azzurri possono sorridere per questo importante riconoscimento del grande lavoro fatto dal club sul mercato. Il Napoli punta allo scudetto anche grazie al valore della rosa, la più pregiata della Serie A.

Di seguito i grafici la classifica diTransfermarkt con il confronto al 1 agosto ed al 1 luglio