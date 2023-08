Natan si presenta: “Mi ispiro a Thiago Silva, tifosi del Napoli eccezionali”

Nella conferenza stampa di presentazione, il nuovo difensore Natan parla dei suoi modelli, della tifoseria del Napoli e della scelta del numero di maglia.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La giornata di oggi è stata segnata dalla presentazione ufficiale di Natan, l’ultimo arrivo del Napoli. In una conferenza stampa tenuta a Castel Volturno, il giovane difensore brasiliano ha aperto il suo cuore, condividendo con entusiasmo le sue aspettative e ambizioni.

Parlando del motivo per cui ha scelto il numero 3, Natan ha evidenziato il suo legame con le giovanili e la sua ammirazione per Kim, un altro difensore di spicco. Ma la sua vera fonte di ispirazione nel calcio è l’illustre Thiago Silva, conosciuto per la sua velocità e determinazione in campo.

Durante la conferenza, Natan ha elencato le sue principali caratteristiche in campo, sottolineando la velocità, la copertura, la tecnica e soprattutto la grinta. Nonostante il suo ruolo principale come difensore centrale, Natan non esclude la possibilità di giocare come terzino, dimostrando la sua flessibilità tattica.

Il giovane ha anche espresso un grande interesse e rispetto per il calcio italiano, noto per la sua forte componente difensiva. Ha rivelato di aver avuto molteplici consigli, inclusi quelli da Juan Jesus e Rui, prima di prendere la decisione di unirsi al Napoli.

Natan ha anche sottolineato l’importanza di adattarsi rapidamente alle dinamiche del calcio italiano, in particolare alla pressione esercitata dagli attaccanti. Ma con il sostegno di Garcia e dell’intero staff tecnico, è sicuro di poter affrontare e superare qualsiasi sfida.

Concludendo la sua intervista, il difensore ha espresso grande entusiasmo per la sua nuova avventura, sottolineando l’accoglienza calorosa ricevuta dalla squadra e dallo staff. E, naturalmente, non ha potuto fare a meno di menzionare la leggendaria figura di Maradona, un simbolo immortale per i tifosi del Napoli e per la città stessa.