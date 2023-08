“Gabri Veiga al Napoli, documenti e visite mediche, è fatta. Le cifre”

Gabri Veiga al Napoli, l’affare è chiuso pronte le visite mediche per il centrocampista che si trasferisce dal Celta Vigo.

Notizie Calcio Napoli – La SSCN di Aurelio De Laurentiis sta per mettere a segno il colpo Gabri Veiga. Il centrocampista arriva dal Celta Vigo e dopo settimane di trattativa si è arrivati alla chiusura. Gabri Veiga ha una clausola di 40 milioni di euro, ma il Napoli ha lavorato per non pagarla completamente.

Napoli: Gabri Veiga, cifre e visite mediche

“Gabri Veiga al Napoli, ci siamo! Accordo verbale raggiunto 36 milioni di euro di bonus inclusi al Celta Vigo per il talentuoso centrocampista spagnolo. 30 milioni di quota fissa più 6 milioni di euro in pacchetti aggiuntivi. documenti da preparare e poi tempo per le visite mediche” scrive il giornalista Fabrizio Romano su Twitter.

Insomma documenti e poi visite mediche per Gabri Veiga al Napoli. Ragionevolmente si può fare tutto in pochi giorni, con lo sbarco del centrocampista del Celta Vigo a Roma, a Villa Stuart dove solitamente il club azzurro fa svolgere le visite prima di tesserare il calciatore.

Già nella serata di ieri c’erano stati rumors di una chiusura imminente per il Gabri Veiga. Notizie che ora vengono confermate da Romano. Il Napoli si tiene Zielinski e mette a segno il colpo Veiga, praticamente sta facendo nascere un centrocampo favoloso, che può dire la sua sia in Italia che in Europa. Sarà felice Garcia che non avrà disponibile Veiga per Frosinone-Napoli, ma potrà utilizzarlo a partire dalla sfida Napoli-Sassuolo, la prima al Maradona nel campionato 2023/24.