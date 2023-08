Romano annuncia: “Napoli, è fatta per Veiga: accordo totale col Celta Vigo”

Fatta per Veiga al Napoli: raggiunto accordo verbale con il Celta Vigo sulla base di 36 milioni totali. Mancano solo visite e firma.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli ha raggiunto l’intesa definitiva con il Celta Vigo per l’acquisto di Gabri Veiga. Lo annuncia Fabrizio Romano: accordo verbale totale sulla base di 36 milioni di euro, bonus inclusi.

30 milioni la parte fissa, 6 di bonus. Mancano solo le firme sui documenti e le visite mediche per ufficializzare il talentuoso centrocampista spagnolo come nuovo rinforzo per il Napoli di Garcia.

Un colpo di spessore per il club azzurro, che si assicura uno dei migliori prospetti della Liga. Veiga arriverà a breve in Italia per le visite e poi si unirà ai nuovi compagni a Castel Volturno.

I tifosi del Napoli possono esultare per questo grande acquisto a centrocampo. La dirigenza ha piazzato il colpo giusto per puntare ancora allo scudetto.

Gabri Veiga to Napoli, here we go! Verbal agreement reached — €36m deal add-ons included to Celta Vigo for Spanish talented midfielder 🚨🔵🇪🇸 #Napoli

€30m fixed fee plus €6m add-ons package. Documents to be prepared and then time for medical tests.

Top signing for Serie A. pic.twitter.com/PK35zNigXU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2023