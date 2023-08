Dalla Spagna, Ignasi Oliva: “Veiga, il Napoli sta prendendo un campione. Possiamo paragonarlo a Gavi del Barcellona, ma più offensivo…”

Ignasi Oliva, giornalista spagnolo condivide le sue opinioni su Veiga, paragonandolo a Gavi del Barcellona ma con più qualità offensiva.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma su Radio CRC, è intervenuto Ignasi Oliva, giornalista spagnolo di goal.com, condividendo le sue opinioni su Veiga, il talento del Celta Vigo vicino al Napoli.

Oliva ha espresso entusiasmo per il possibile trasferimento di Veiga al Napoli, sottolineando come il giocatore si accosti bene alla squadra. Ha paragonato Veiga a Gavi del Barcellona, ma con più qualità offensiva, e ha evidenziato la sua eccellenza come centrocampista.

“Veiga raggiunge l’eccellenza come centrocampista, era uno dei grandi obiettivi del Real Madrid di questa estate. È un giocatore completissimo, mi ricorda un po’ Camavinga,” ha dichiarato Oliva.

Ha inoltre sottolineato l’abilità di Veiga sia in fase offensiva che difensiva, e ha fatto un paragone con l’acquisto di Fabian Ruiz da parte del Napoli, sottolineando come il club azzurro sappia riconoscere i talenti.

Per Oliva, il Napoli rappresenta una delle migliori squadre per il futuro di Veiga, e ha previsto che il giocatore diventerà titolare fisso nella Nazionale spagnola entro il 2023.

“È uno dei talenti maggiori nel campionato spagnolo insieme a Pedri e Gavi, ma non indossa la maglia del Real Madrid o del Barcellona e ha fatto più fatica a mettersi in mostra. Per carattere e come profilo di giocatore penso ci siano poche squadre migliori del Napoli per il futuro di Veiga,” ha concluso Oliva.