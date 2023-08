Gazzetta – Napoli, rottura Lozano-De Laurentiis: ha chiesto la cessione prima di Frosinone

Lozano avrebbe chiesto la cessione poco prima di Frosinone-Napoli: rapporto compromesso con De Laurentiis dopo il no al rinnovo.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Si consuma la rottura tra Hirving Lozano e il Napoli. Secondo La Gazzetta dello Sport, il messicano avrebbe chiesto ufficialmente la cessione poche ore prima della sfida di Frosinone, dopo aver rifiutato il rinnovo proposto da De Laurentiis.

Il presidente azzurro non ha gradito i tempi della presa di posizione di Lozano, che sarebbe dovuto partire titolare a Frosinone prima della richiesta di addio last minute. Ora il rapporto appare compromesso.

Non sono arrivate offerte concrete per l’ex PSV, valutato circa 30 milioni. In caso di cessione, il Napoli virerebbe su profili come Bakayoko del Psv o Lindstrom dell’Eintracht. Ma a 10 giorni dalla fine del mercato, Lozano rischia di restare ai margini.

La distanza col club azzurro appare ormai insanabile dopo il no al prolungamento a 2.5 milioni all’anno. Un addio burrascoso che lascia strascichi. Ora bisognerà capire se ci saranno acquirenti disposti ad accontentare le richieste di De Laurentiis.