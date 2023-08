Giordano: “Napoli-Lindstrom, nessuna trattativa. Ostacolo Lozano”

Lindstrom obiettivo del Napoli, ma serve prima la cessione di Lozano: al momento non ci sono trattative concrete per l’addio del messicano.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Jesper Lindstrom è un obiettivo dichiarato del Napoli, ma per arrivare al talento dell’Eintracht Francoforte serve prima la cessione di Hirving Lozano. Il messicano è in scadenza nel 2024 e non ci sono trattative per il rinnovo.

Secondo quanto riporta Marco Giordano su Calciomercato.it, al momento non ci sono però piste concrete per la cessione di Lozano. Né in Arabia Saudita né per un ritorno in Messico: “Nessuna trattativa“, fanno sapere fonti vicine al club azzurro.

Dunque, per quanto Lindstrom piaccia al Napoli, che lo valuta circa 30 milioni, la trattativa non può decollare finché non parte Lozano. L’uscita del messicano libererebbe spazio in lista e porterebbe un piccolo indennizzo.

Il Napoli segue con interesse il danese, che ha voglia di Serie A e piace a diverse big italiane. Ma per dare l’assalto decisivo serve lo step fondamentale della cessione di Lozano. Situazione bloccata, si resta alla finestra aspettando novità.