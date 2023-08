Napoli, Di Lorenzo in visita al murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli

Il capitano del Napoli Di Lorenzo si è recato a rendere omaggio a Maradona presso il murales dedicato a Diego nei Quartieri Spagnoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, nel giorno di riposo concesso da mister Garcia, si è recato in visita al murales dedicato a Diego Armando Maradona presente nei Quartieri Spagnoli di Napoli.

Di Lorenzo si è concesso ai tanti tifosi presenti, firmando autografi e scattando foto e selfie con loro. Sorrisi e momenti di condivisione in un luogo iconico per Napoli e i suoi supporter.

Per il capitano azzurro, che nella scorsa stagione ha alzato lo scudetto proprio con al braccio la fascia che fu di Maradona, è stato un momento per rendere omaggio ancora una volta a un campione eterno come Diego.

Un gesto apprezzato dai napoletani, che hanno potuto incontrare il proprio capitano in un luogo simbolico per la storia della squadra. Di Lorenzo si è confermato ancora una volta uomo-spogliatoio e capitano amato dalla piazza.