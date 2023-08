De Laurentiis bestemmia davanti a un bambino. Caduta di stile del patron del Napoli – VIDEO

Sta facendo discutere il video in cui De Laurentiis appare bestemmiare in tribuna durante Frosinone-Napoli davanti a un bambino.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Sta facendo discutere un video circolato in rete in cui il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis appare bestemmiare in tribuna durante la partita Frosinone-Napoli, alla presenza anche di un bambino tifoso.

Le immagini riprendono il patron azzurro innervosirsi e

De Laurentiis choc in Rete: bestemmia davanti a un bambino

urlare frasi inappropriate contro un piccolo fan che avrebbe chiesto insistentemente una foto con un calciatore. Richiesta negata da De Laurentiis e dalla sicurezza.

Il video, diventato presto virale sul web, ha scatenato molte polemiche da parte dei tifosi per l’atteggiamento del presidente, ritenuto inappropriato soprattutto davanti a un bambino. Altri invece difendono De Laurentiis, affermando che la reazione sarebbe stata dettata dalla pressione del momento.

Resta il fatto che le immagini hanno destato scalpore e discussioni sull’opportunità di certi comportamenti in pubblico da parte di una figura importante come il numero uno del Napoli. Sicuramente se ne parlerà ancora nelle prossime ore.