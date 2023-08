Veiga-Napoli, Romano: “Problemi nella trattativa nonostante l’accordo”

Secondo Fabrizio Romano, l’affare Veiga-Napoli rischia di saltare: il club azzurro vuole modificare le condizioni precedentemente concordate.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Colpo di scena nella trattativa che dovrebbe portare il talento spagnolo Gabri Veiga al Napoli. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, nonostante l’accordo verbale raggiunto venerdì, ci sono problemi per la chiusura dell’affare.

Il Napoli avrebbe infatti tentato di cambiare le condizioni inizialmente concordate con il Celta Vigo per il trasferimento: 30 milioni più 6 di bonus. Un dietrofront che, come conferma il portale Relevo, rischia adesso di far saltare una trattativa che sembrava in dirittura d’arrivo.

Nonostante l’ottimismo del tecnico del Celta Vigo, Rafa Benitez, che parlava di accordo in chiusura, Veiga non è ancora arrivato a Napoli proprio per i problemi sorti sulle cifre e le modalità di pagamento.

I tifosi azzurri attendono con ansia il talento spagnolo, ma la trattativa sembra essersi improvvisamente complicata. Bisognerà capire se le parti riusciranno a tornare sui propri passi e rispettare gli accordi presi inizialmente.

More on Gabri Veiga situation. Tense exchanges between Napoli and Celta Vigo also tonight, issues remain — as deal now considered in danger ⚠️🇪🇸

Conditions have been changed on the clubs side as revealed earlier tonight.

Gabri Veiga, not travelling despite it was booked. pic.twitter.com/XIXRoIqGhM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2023