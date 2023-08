Napoli, rinnovo Osimhen: le ultime sulla trattativa. De Laurentiis è sereno

Proseguono i contatti per il rinnovo di Osimhen con il Napoli: ingaggio verso i 10 milioni, clausola a 150 milioni. De Laurentiis fiducioso.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Prosegue la trattativa tra il Napoli e Victor Osimhen per il rinnovo di contratto dell’attaccante nigeriano, attualmente in scadenza nel 2025. Nonostante i tempi lunghi, il presidente De Laurentiis è fiducioso sulla positiva conclusione della vicenda.

Rinnovo Osimhen al Napoli: De Laurentiis Ottimista nonostante le Complicazioni

Il calciomercato del Napoli è in fermento, con la trattativa per il rinnovo contrattuale di Victor Osimhen che continua a tenere banco. Nonostante le complicazioni, il presidente Aurelio De Laurentiis rimane fiducioso.

L’attaccante nigeriano, che ha un contratto in scadenza nel 2025, non sembra particolarmente preoccupato dalla situazione. La sua concentrazione è chiaramente rivolta al campo, come dimostrato dalla sua brillante doppietta nella prima partita di campionato contro il Frosinone.

Le ultime sulla trattativa

La trattativa tra il Napoli, rappresentato da De Laurentiis, l’agente Calenda e Osimhen, sta procedendo, seppur lentamente. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Osimhen è totalmente concentrato sulle sue prestazioni in campo, senza lasciarsi distrarre dalle questioni contrattuali. Nonostante la scadenza del suo contratto nel 2025, l’attaccante non sembra preoccupato per il futuro.

Dettagli del nuovo contratto

Il Corriere dello Sport ha rivelato alcuni dettagli interessanti sul potenziale nuovo contratto di Osimhen. Si prevede che l’ingaggio dell’attaccante supererà i 10 milioni di euro, con una clausola rescissoria fissata a circa 150 milioni di euro. Questa clausola sarà valida per le squadre estere nell’estate del 2024 e si estenderà anche alle squadre italiane a partire dal 2025.

De Laurentiis, pur riconoscendo la lunghezza della trattativa, rimane sereno. La scadenza del contratto nel 2025 non mette il Napoli in una posizione di svantaggio, permettendo alla società di negoziare senza fretta.