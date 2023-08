Veiga-Napoli, la stampa spagnola: “Può ancora accadere di tutto”

Il trasferimento di Gabri Veiga al Napoli è vicino, ma non ancora concluso. Dalla Spagna emergono nuovi dettagli.

CALCIOMERCATO NAPOLI. L’affare Gabri Veiga-Napoli continua a tenere banco anche in Spagna. Il quotidiano AS fa il punto sulla trattativa tra il club azzurro e il Celta Vigo per il giovane talento.

“L’unica certezza è che il Napoli ha in pugno uno dei migliori talenti d’Europa e sarebbe un peccato perderlo dopo l’intesa col Celta” scrive AS, confermando come l’affare fosse vicinissimo alla chiusura.

Secondo AS, da questo weekend il Napoli sta negoziando i dettagli del contratto di Veiga col suo entourage. Sia il Celta che il giocatore scalpitano per chiudere, ma la stampa spagnola ammette: “Nel calciomercato può ancora accadere di tutto”, riferisce il quotidiano, sottolineando che chiudere la questione con la fumata bianca farebbe il bene di tutte le parti in causa.

Rafa Benitez ha confermato in conferenza stampa che il trasferimento è vicino, ma non c’è alcun dubbio che le negoziazioni sono ancora in corso.

I tifosi del Napoli si augurano che il caso Veiga, non finisca come come quello Samardzic.