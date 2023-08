Veiga-Napoli, avvocati al lavoro sui documenti per chiudere

Per definire il trasferimento di Veiga al Napoli si lavora su dettagli economici e diritti d’immagine. Il giocatore attende il via libera.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Gabri Veiga, il talentuoso centrocampista che tutti attendevano a Napoli per ora resta in Spagna, nonostante l’entusiasmo iniziale e le aspettative di un rapido trasferimento, alcuni ostacoli burocratici hanno rallentato la trattativa.

Veiga-Napoli: Ostacoli Burocratici Ritardano l’Atteso Trasferimento

Proseguono i contatti tra Napoli e Celta Vigo per definire il trasferimento di Gabri Veiga in azzurro. Dopo l’intesa di massima raggiunta venerdì, gli avvocati delle due società sono ora al lavoro su alcuni dettagli relativi ad aspetti economici e diritti d’immagine, come riporta il Corriere dello Sport.

Il centrocampista ha già preparato le sue valigie e si aspetta di sottoporsi alle visite mediche a Roma. Tuttavia, la trattativa ha subito un rallentamento durante il weekend, con alcuni dettagli ancora da definire. Nonostante questi ostacoli, l’entusiasmo rimane alto, con il Napoli che vede in Veiga una chiave per il successo in Serie A e Champions League.

L’affare non è in discussione, Napoli e Celta vogliono chiuderlo e il giocatore è entusiasta dell’opportunità di giocare in Serie A e Champions con i campioni d’Italia. Si tratta solo di limare gli ultimi cavilli contrattuali.

I legali sono al lavoro con fiducia per risolvere nelle prossime ore i nodi ancora da sciogliere. Poi Veiga potrà finalmente partire per l’Italia e cominciare la sua nuova avventura all’ombra del Vesuvio. I tifosi azzurri attendono l’annuncio per accogliere uno dei talenti più interessanti della Liga.