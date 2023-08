Classifica senza errori arbitrali serie A 2023 – 2024, 1 giornata

Classifica senza errori arbitrali prima giornata di serie A 2023 – 2024. Rigore negato Napoli, solito aiutino alla Juventus.



Inizia male la stagione arbitrale. Siamo solo alla prima giornata ed è già disastro arbitri. Ne combinano di tutti i colori Rapuano e Marcenaro. Penalizzata anche la salernitana. Non sono campate per aria le preoccupazioni di Paolo Ziliani, Rosario Pastore, Nello Mascia e i tantissimi supporters azzurri che hanno visto all’opera Marcenaro, peggio assistito da Di Paolo al VAR.

In realtà si è trattato di un revival per l’arbitro ligure. Nella passata stagione il direttore genovese ne combinò di tutti i colori anche in Napoli – Lecce alla IV giornata. Dopo aver assegnato un rigore ai salentini per lo spiffero di vento che aveva investito Di Francesco, sorvolò sulla plateale trattenuta di Tuia ai danni di Osimhen nell’area opposta.

FROSINONE-NAPOLI, MARCENARO PREVENUTO CON GLI AZZURRI

A Frosinone si è rivisto lo stesso copione. Dopo il rigore assegnato ai ciociari per presunto fallo di Cajuste su Baez (prende o non prende dapprima il pallone Cajuste?), Marcenaro è riuscito persino ad ammonire Garcia che giustamente protestava per l’evidente fallo di Monterisi su Zielinski in area frusinate (87’).

E se restano tantissimi dubbi, e perplessità sui modi, sulla rete invalidata a Raspadori, può ritenersi deficitaria anche la conduzione disciplinare. Strabiliante il cartellino giallo mostrato a Olivera per un normale contatto di gioco con Baez.

SOLITO RIGORINO PER LA JUVENTUS

Sono preoccupati i fans azzurri ma certamente non sono felici gli sportivi italici dopo aver visto all’opera Rapuano a Udine e l’aria che già si avverte nei salottini televisivi, compresa la Rai. Come dare torto a Tancredi Palmeri e allo stoico Paolo Ziliani? Alla Domenica Sportiva, dopo i buoni circa 40 minuti dedicati ad elogiare i bianconeri, e sorvolato quasi del tutto sul rigore assegnato ai bianconeri, non ci hanno fatto nemmeno vedere alla moviola il contatto Rabiot-Thauvin.

Nulla di nuovo fra l’altro nel calcio nostrano con l’informazione all’incontrario. Non a caso il rigore farlocco fischiato contro il Napoli a Frosinone è divenuto cosa buona è giusta. Non a caso il rigore farlocco fischiato contro l’Udinese è cosa buona è sacrosanta.

Evidentemente, e anche per rimanere in tema, i tanti buontemponi alla moviola hanno già dimenticato la splendida parata di Danilo in Verona – Juventus di qualche mese fa (XIV giornata dello scorso torneo) trasformata in pallone inatteso.

RICORDATE IL FALLO DI DANILO ?

Su un foglio colorato si lesse pure che Danilo era in caduta. Immaginare qualcuno in caduta che alza le mani invece di porgerle in avanti è davvero arduo, ma da quelle parti tutto fa brodo. Fantasticare comunque non costa nulla. Ma per restare nel tema attuale, non a caso poi che Zielinski diventi il più grande simulatore di tutti i tempi.

Sarebbe il caso che l’ex arbitro Bergonzi si domandasse, prima di sentenziare per un leggerissimo tocco…, per quale motivo Zelinski doveva cadere una volta trovatosi solo davanti al portiere avversario. Altroché… non c’è nulla!

PESSIMO DEBUTTO DI RAPUANO

A Udine la Juventus ha ritrovato al debutto Rapuano di Rimini e come era accaduto col Sassuolo nella passata stagione non se n’è doluta. Dal rigore farlocco contro i neroverdi è giunto un altro rigore che di fatto ha chiuso anche la gara con l’Udinese. Ai neroverdi costò caro il pantaloncino di Ferrari a cui si era aggrappato Vlahovic ma coi friulani le fatiche sono state doppie.

Rapuano ha dapprima ritenuto volontario il mani involontario di Ebosele, ma qualche minuto dopo (22’) ha mostrato i muscoli sull’altro fronte negando un rigore vero all’Udinese. Il fallo di Rabiot su Thauvin è punibile col tiro dal dischetto. Non si riesce a comprendere il mancato intervento di Mazzoleni dalla sala VAR sui due episodi.

SBAGLIA ANCHE FELICIANI

A Roma sbaglia anche il team arbitrale capitanato da Feliciani. Il pareggio finale romano (gol di Belotti all’82’) nasce dagli sviluppi di un calcio d’angolo che non andava assegnato (era rimessa dal fondo). Nel contrasto Junior Samba – Zalewski, l’ultimo a toccare il pallone, finito fuori dal terreno di gioco, è chiaramente il giocatore giallorosso.

La classifica senza errori arbitrali prima giornata di serie A 2023/24

Classifica reale Classifica virtuale Atalanta 3 Atalanta 3 Fiorentina 3 Fiorentina 3 Inter 3 Inter 3 Juventus 3 Juventus 3 Lecce 3 Lecce 3 Milan 3 Milan 3 Napoli 3 Napoli 3 Verona 3 Salernitana 3 +2 Cagliari 1 Verona 3 Salernitana 1 Cagliari 1 Roma 1 Torino 1 Torino 1 Bologna 0 Bologna 0 Empoli 0 Empoli 0 Frosinone 0 Frosinone 0 Genoa 0 Genoa 0 Lazio 0 Lazio 0 Monza 0 Monza 0 Roma 0 -1 Sassuolo 0 Sassuolo 0 Udinese 0 Udinese 0

