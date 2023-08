Fabrizio Romano: “Ultime notizie su Gabri Veiga al Napoli, ecco cosa sta accadendo”

Gabri Veiga al Napoli, le ultime notizie di calciomercato vengono fornite dal giornalista Fabrizio Romano. Trattativa ancora in corso.

Notizie Calciomercato Napoli – Non è saltata la trattativa tra Celta Vigo e Napoli per l’affare Gabri Veiga. Nella serata di ieri proprio Fabrizio Romano ha parlato di problemi e rallentamenti, dovuti ad un cambio di condizioni nella fase di firma dei contratti. Addirittura pare ci fosse un contratto già firmato da De Laurentiis, poi bloccato dai dirigenti del Celta Vigo.

Napoli: Gabri Veiga, le notizie di Fabrizio Romano

Intanto sulla trattativa interviene il giornalista Fabrizio Romano che scrive: “Napoli e Celta Vigo oggi sono ancora in contatto per l’affare Gabri Veiga. Tutte le parti stanno lavorando per arrivare ad una soluzione il prima possibile. Il giocatore non è ancora in viaggio per svolgere le visite mediche, dopo il cambio delle condizioni dell’accordo“.

Insomma la soluzione alla trattativa Gabri Veiga al Napoli non è stata ancora trovata. Il Napoli ed il Celta Vigo, però, continuano a dialogare per chiudere l’affare e portare il centrocampista alla corte di Rudi Garcia. Il giocatore sarebbe un grandissimo rinforzo per il tecnico francese. Inoltre Veiga è giovanissimo (21 anni) ed ha un grandissimo margine di crescita. La volontà del Napoli è quella di chiudere la trattativa per Gabri Veiga e assicurarsi un talento che può essere utilissimo nel presente, ma anche nel futuro.