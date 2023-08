Gli agenti di Kvaratskhelia chiedono 6 milioni al Napoli per rinnovare

Gli agenti di Kvaratskhelia chiedono un ingaggio da 6 milioni annui al Napoli per il rinnovo del georgiano. ADL puntava a 3 milioni.

CALCIOMERCATO NAPOLI. In casa Napoli, l’attenzione è rivolta ai rinnovi di contratto, e uno dei casi più discussi è quello di Kvaratskhelia. Gli agenti del talentuoso georgiano incontreranno il presidente del club, De Laurentiis, probabilmente a fine mercato, per discutere del rinnovo del contratto del calciatore.

Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, la richiesta di ingaggio da parte di Kvaratskhelia è molto alta, con una cifra che si aggira intorno ai 6 milioni di euro l’anno. Questa somma è ben al di sopra dei 3 milioni di euro che il club azzurro avrebbe voluto offrire, una cifra ritenuta troppo bassa dagli agenti del calciatore.

Nonostante l’interesse da parte del Newcastle a inizio luglio, gli emissari di Kvaratskhelia hanno respinto l’offerta, poiché il giocatore avrebbe lasciato il Napoli solo per un club come il Real Madrid. Ora, la trattativa per il prolungamento del contratto è in corso, e nonostante la richiesta elevata, non ci sono segnali di tensione tra le parti.

Nel frattempo, Kvaratskhelia è ansioso di tornare tra i titolari dopo aver saltato la sfida dello Stirpe a causa di un affaticamento muscolare. L’obiettivo dell’attaccante è lavorare al meglio in settimana per partire da titolare con il Sassuolo, ora che il problema è totalmente rientrato.

La situazione di Kvaratskhelia è emblematica delle dinamiche del calciomercato moderno, dove talento, ingaggio e aspettative si intrecciano in un delicato equilibrio. Il tempo c’è, e la sua condizione è in crescita, con Kvaratskhelia che scalpita per inserirsi nel terzetto avanzato insieme a Osimhen e Politano.