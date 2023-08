Cerchione: “Napoli colpo last minute in difesa, è uno svincolato”

Il Napoli pensa a Jerome Boateng per rinforzare la difesa, un colpo di calciomercato last minute per la società di Aurelio De Laurentiis.

Notizie Calcio Napoli – “Il Napoli, come di consueto, oltre alle operazioni di mercato già fatte o in programma, lavorerà su colpi last minute low cost. Nonostante la difesa sia un reparto numericamente completo interessa lo svincolato Jerome Boateng: 4,2m lordi il suo ultimo ingaggio a Olympique Lione” lo scrive il giornalista Luca Cerchione.

Boateng al Napoli: l’ipotesi di Cerchione

Al momento il Napoli in difesa è coperto in ogni ruolo, ma da più fonti si apprende della volontà degli azzurri di mettere un altro giocatore in rosa, magari un colpo low cost. Jerome Boateng porterebbe sicuramente tantissima esperienza in maglia azzurra, oltre all’affidabilità. Chiaramente bisognerà capire il tipo di ingaggio. Per un calciatore come Boateng si potrebbe sfruttare il decreto crescita, ma dovrebbe restare almeno due anni in Italia per poter godere di tutti gli sgravi fiscali.

In ogni caso il Napoli in questo momento è concentrato nel chiudere l’affare Gabri Veiga. La società azzurra deve trovare l’accordo il più in fretta possibile, anche perché il Celta Vigo ha fretta di fare cassa per rilanciare il mercato della squadra galiziana allenata da Rafa Benitez.