“Napoli, Veiga è un talento, peccato enorme farlo sfuggire”

Gabri Veiga al Napoli è una trattativa ancora bloccata, la SSCN ed il Celta Vigo stanno trattando la cessione.

Notizie Calcio Napoli – Ci sono ancora problemi per l’arrivo di Gabri Veiga in Italia. In queste ore ci sono avvocati a lavoro per sbloccare la trattativa. Fondamentalmente i problemi da superare non sono eccessivi, eppure non si è ancora arrivati alla quadratura del cerchio.

Il giornalista Mirko Calemme scrive: “Su Veiga l’unica certezza, stasera, è che il Napoli ha in pugno uno dei migliori talenti d’Europa e sarebbe un peccato enorme lasciarselo sfuggire dopo aver raggiunto l’accordo col Celta a condizioni molto vantaggiose rispetto al suo valore. Sul fatto che si fosse vicinissimi non c’è alcun dubbio: lo ha confermato anche il buon Rafa Benitez in conferenza stampa.

Dallo scorso weekend gli azzurri negoziano i dettagli del contratto del calciatore con il suo entourage e, fino a qualche ora fa, c’era un po’ di impazienza per il passare dei giorni sia dal lato Celta (che ha fretta di reinvestire sul mercato e vuole definire la vicenda prima di mercoledì, giorno del centenario) che da quello del giocatore (che scalpita per iniziare la sua nuova avventura), ma non si era arrivati a mettere in discussione l’operazione.

Da stanotte può ancora accadere di tutto e chiudere la questione con la fumata bianca farebbe il bene di tutte le parti in causa, ma il caso Veiga, come quello Samardzic, ci mostrano per l’ennesima volta che il calciomercato non è scienza esatta. Noi proviamo a far cronaca, a raccontare almeno una parte di verità, ma la realtà è che finché non ci sono gli annunci di entrambi i club coinvolti non esiste affare chiuso al 100%. Abbiate pazienza“.