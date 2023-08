Napoli, arriva una voce dallo spogliatoio: “Mi hanno dato il benvenuto in Italia”

Le parole di Garcia dopo l’esordio col Napoli in Serie A: l’ammonizione per proteste e le impressioni su Cajuste, Anguissa e la coppia Zielinski-Osimhen.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. C’è una frase che trapela dallo spogliatoio del Napoli dopo la vittoria all’esordio contro il Frosinone. Trapela dalla conferenza stampa del tecnico Rudi Garcia, ammonito durante la gara per le proteste sul rigore non concesso a Zielinski: “Forse era per darmi il benvenuto in Italia“.

Il francese ha ironizzato sull’episodio, affermando di aver protestato perché non capiva perché il suo giocatore dovesse simulare invece di tirare a pochi passi dalla porta. Poi si è concentrato sulla prestazione della squadra.

In particolare Garcia ha spiegato la scelta di schierare Cajuste al posto di Anguissa, apparso fuori condizione e sostituito per evitargli il secondo giallo. Promossa invece la prova di Ostigard, che in futuro potrebbe essere impiegato a centrocampo per la sua fisicità.

Bene anche la velocità in contropiede della squadra, con Kvaratskhelia letale negli spazi. Meno convincente invece la coppia Zielinski-Osimhen nel primo tempo. “Non mi è piaciuta, gliel’ho detto nell’intervallo – ha ammesso Garcia – poi nella ripresa è andata meglio”.

In generale l’allenatore si è detto soddisfatto della tranquillità con cui il Napoli ha gestito la gara anche dopo lo svantaggio iniziale. Un successo che fa ben sperare in vista delle prossime sfide. Ora Garcia si aspetta ulteriori conferme dalla sua squadra.