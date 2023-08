Napoli: indizio social di calciomercato? Ecco la Foto

Il Napoli sul calciomercato sta seguendo le tratti e per Gabri Veiga del scelta Vigo e Jesper Lindstrom dell’Eintracht Francoforte.

Il Napoli è molto attivo anche sui social. Il club azzurro da anni oramai ha rilanciato la parte media con un incremento costante dei post sulle varie piattaforme, fatti anche con qualità e ironia.

Oggi su Facebook è apparsa la foto di Rudi Garcia che punta il dito, indicando qualcuno che però non appare, alla foto c’è il copy: “Ti voglio”.

In tanti hanno commentato il post del Napoli, convinti che quella foto di Garcia sia un indizio di calciomercato, come a dire che vuole un nuovo giocatore. Va ricordato che il Napoli sta provando a chiudere la trattativa per Gabri Veiga e come colpo last minute pensa anche a Jesper Lindstrom.

Per Gabri Veiga ci sono le ultime notizie di Fabrizio Romano che parlano dell’affare col scelta Vigo. Mente per Lindstrom bisogna attendere la cessione di Lozano.