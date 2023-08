“Rigore assurdo alla Juve”, la reazione avvilita di Palmeri

Il rigore concesso alla Juve durante la sfida con l’Udinese dall’arbitro Rapuano fa discutere il mondo del calcio.

Notizie Calcio Serie A – Fa subito discutere la Juventus. Il rigore che è stato concesso ai bianconeri durante la sfida con l’Udinese appare veramente regalato dall’arbitro Rapuano e dal Var Mazzoleni.

Durante Udinese-Juventus è stato concesso un rigore per fallo di mano di Festy Ebosele che intercetta con la mano un cross di Alex Sandro. L’arbitro non ha dubbi e concede immediatamente il penalty. Dalle immagini, però, si vede come il calciatore stia semplicemente spostando la mano per portarla dietro al corpo, un movimento naturale che non può essere ignorato. Nonostante tutto si decide di dare la massima punizione in favore della Juventus.

Sul calcio di rigore durante Udinese-Juventus è intervenuto anche Tancredi Palmeri che ha scritto: “Per cortesia non cominciamo, assurdo il rigore alla Juventus“.

Quel rigore concesso ha spianato la vittoria alla Juve, che contro aveva un’Udinese che per tutta la partita non ha giocato, favorendo, con una prestazione orribile, la conquista dei primi tre punti in palio per la squadra di Allegri.